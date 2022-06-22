المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أصدر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان قرارًا أميريًا رقم / 10 / لسنة 2022 م بتعيين الشيخ راشد بن عمار النعيمي نائبا لرئيس نادي عجمان الثقافي الرياضي.

كما أصدر سموه القرار الاميري رقم (9) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي .

ونصّ القرار على أن يتم تشكيل مجلس إدارة نادي عجمان الثقافي الرياضي برئاسة خليفة عيسى الجرمين النعيمي. وعضوية كل من:

احمد حسن خليفة الفوره /نائبا للرئيس,

عبدالله ابراهيم الظاهري / امين السر العام .

ماجد محمد ارحمه المزروعي / مشرف الفريق الاول لكرة القدم.

ناصر ابراهيم الظفري / المدير التنفيذي.

يحي خلف سلطان المطروشي / مشرف قطاع الناشئين ومدرسة الكرة.

أحمد راشد مجلاد الشامسي / مشرف الألعاب الفردية.

عيسى محمد الشامسي / مشرف عام كرة الطائرة .

حمدان محمد ال علي / المدير المالي.

محمد جابر احمد الشامسي / عضوًا .

وتكون مدة العضوية في المجلس (3) سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار. ويستمر المجلس في اختصاصاته واجتماعاته وقراراته المنصوص عليها في القرار الاميري رقم ( 10) لسنة 2016 المشار إليه والاحكام الاخرى الوارده فيه دون إخلال بما ورد في هذا القرار.

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