«أبينيو» يتوّج بكأس الوثبة في رومانيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

حقق الجواد «أبينيو» للمالك مازيلو اوريل، بإشراف ليفيت نيويروف، وبقيادة نورهاي هاميل زيلكوف، مفاجأة بالفوز على المرشحين الأوائل في سباق كأس الوثبة ستاليونز، الذي أقيم بمضمار بيليوستي في العاصمة الرومانية بوخارست، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية.

وجاء السباق المخصص للخيول في سن أربع سنوات فما فوق لمسافة 1700 متر، والبالغ إجمالي جوائزه المالية 5000 يورو، بالإثارة والتشويق، وسط مشاركة نخبة من الفرسان المحترفين والمتدربين وبمشاركة ستة خيول، ونظمه اتحاد سباقات الخيول العربية الروماني، برعاية المهرجان. ودخل «أبينيو» المولود في فرنسا، وهو غير مرشح، وسط كوكبة من الخيول القوية، ولكن استطاع فرض إيقاعه على السباق الذي أقيم على المضمار العشبي متفوقاً على «أكويلا نيرا» لجونيور سبيد، بإشراف إيفان إيفانوف، وقيادة فالنتين أتاناسوف. وسجل البطل زمناً وقدره 1:51:80 دقيقة، فيما جاء ثالثاً «البان» لإيفان يوردانوف ديمتري، بإشراف أيمين مهميد، وقيادة دوبرين لوكوف.

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