حسن زهران: اعتزالي نهائي.. وسأتجه للتحليل لـ «تصحيح المفاهيم المغلوطة»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أعلن مدافع عجمان، حسن زهران، اعتزاله كرة القدم، بعد 20 عاماً قضاها في الملاعب الإماراتية، متنقلاً بين أندية الوصل وبني ياس والظفرة وعجمان، والذي دافع عن ألوانه لمدة خمسة مواسم متواصلة.

وقال حسن زهران لـ«الإمارات اليوم»، إنه «قرر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي، على الرغم من وصول أكثر من عرض من أندية في دوري الهواة، مشدداً على أنه يريد إفساح المجال للاعبين الصاعدين للحصول على فرصتهم. وأشار إلى أنه سيتجه بشكل كبير في الفترة المقبلة إلى التحليل الفني في إحدى القنوات التلفزيونية، وأن ذلك يأتي برغبة منه في تصحيح المفاهيم المغلوطة لبعض المحللين، كما قال إنه سيسعى أيضاً لبدء مشوار جديد في التدريب، كونه يريد الاستمرار في مجال كرة القدم بشكل عام. وتحدث حسن زهران عن موضوعات عديدة، بينها علاقته بالوصل وجماهيره، وأمنياته بأن يعود الوصل إلى منصات التتويج، خاصة بعد التعاقد مع النجم عمر عبدالرحمن (عموري)، وكذلك امتنانه لنادي عجمان، وعن أمور عديدة في اللقاء الآتي:

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