المصدر: الإمارات اليوم

سرية

طلبت إدارة أحد أندية دوري المحترفين من وكيل أعمال لاعبين الالتزام بسرية المفاوضات التي يقوم بها النادي معه بشأن التعاقد مع مدرب جديد، بعدما تم تسريب مفاوضات النادي مع لاعب أجنبي، ما أسهم في دخول أحد الأندية على الخط لضم اللاعب.

اعتذار

اعتذر اتحاد لعبة جماعية عن عدم المشاركة في النسخة المقبلة للبطولة العربية بسبب الإعلان عن إقامتها في وقت لا يسمح للاعبين بالاستعداد الأمثل قبل المشاركة في المنافسات، ما قد يعرض اللاعبين لجهود تدريبية عالية، ما لا يضمن المنافسة على المراكز المتقدمة.

عناصر

رفض مدرب عربي سبق له العمل في دوري الدرجة الأولى عرضاً لتدريب فريق جديد بسبب عدم توفر عناصر النجاح على الرغم من المقابل المالي المقنع، مؤكداً أنه يريد أن يعمل وينجز أكثر من أن يستفيد مالياً.

تعاقدات

كشف مصدر في نادٍ محترف عن أن أكثر من لاعب تم التعاقد معهم لتمثيل الفريق في الموسم المقبل ومنهم أجانب لكن الإعلان الرسمي يتطلب نهاية العقد الفعلية في ناديه الحالي خصوصاً أن الموسم التنافسي لايزال مستمراً.

بقاء

أصبح اللاعب البحريني علي مدن قريباً من البقاء في دوري أدنوك للمحترفين بعدما تلقى ناديه الرفاع عرضين جادين للحصول على خدماته على سبيل الإعارة لمدة موسم، إذ تبقى رغبة اللاعب هي الحاسمة في المقارنة بين العرضين بعدما تقاربا من حيث المقابل المادي المقدم لناديه البحريني.

غضب

غضب وكيل لاعبين من إدارة أحد الأندية بعدما اتفق مع مدرب أجنبي على موعد وصوله إلى الدولة لتوقيع عقد جديد مع أحد الأندية، لكنه تفاجأ بتعاقد النادي مع مدرب آخر، ما أشعره بالحرج مع المدرب.

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