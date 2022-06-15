خطة لتطوير مسابقات كرة الطاولة.. الانطلاقة سبتمبر المقبل

المصدر: دبي ■ وام

أكد اتحاد كرة الطاولة استئناف أنشطة مسابقات الفردي والزوجي بداية من الموسم المقبل، بعد توقفها لفترة بسبب تأثيرات جائحة «كورونا»، مشيراً إلى أن انطلاقة الموسم ستكون ببطولة كأس الاتحاد في سبتمبر المقبل.

وأكد نائب رئيس اتحاد كرة الطاولة إبراهيم العسم، أن الاتحاد يعمل على إيجاد السبل من أجل مشاركة اللاعبين في المباريات بشكل أكبر لزيادة خبراتهم.

وأشار العسم إلى أنه ضمن آليات تطوير مسابقات الاتحاد، ناقشت لجنة المسابقات خلال اجتماعها الأخير مقترحاً بشأن تطوير دوري الرجال، ويتمثل المقترح في إقامة الدور الأول من المسابقة بنظام الدوري من دور واحد بين جميع الفرق المشاركة بناء على نتائج الموسم الماضي، وكذلك إقامة جميع المباريات على ملعب محايد، فيما يقام الدور الثاني من دورين بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الأربعة الأوائل لتحديد المراكز من الأول إلى الرابع، كما يقام بنظام المغلوب «بلاي أوف» لتحديد المراكز من الخامس إلى الأخير، وفي ما يتعلق بتساوي فريقين أو أكثر على المركز الأول تقام بينهم مباراة فاصلة أو دورة مجمعة من أجل تحديد البطل.

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