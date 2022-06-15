فعاليات اليوم الأولمبي بنادي ضباط شرطة دبي 23 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تنظم اللجنة الأولمبية الوطنية فعاليات اليوم الأولمبي في 23 يونيو تزامناً مع الذكرى السنوية للاحتفال بالحدث، وتحتفي به جميع اللجان الأولمبية على مستوى العالم.

وقالت اللجنة في بيان: «تقيم اللجنة بالشراكة مع القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في نادي ضباط شرطة دبي مجموعة من الأنشطة الرياضية المختلفة، بهدف الترويج للحدث ومشاركة أكبر عدد ممكن من فئات المجتمع».

وتابع: «يهدف اليوم الأولمبي إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتنمية المواهب الرياضية، وتعزيز ونشر قيم اللجنة الأولمبية الدولية الثلاث، وهي الصداقة والتميز والاحترام».

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