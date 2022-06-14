محمد الشرقي يستقبل اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام

المصدر: الفجيرة ■ وام

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، المكانة العالمية لإمارة الفجيرة في استضافة البطولات الرياضية وتنظيمها، منوهاً بحرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، على توفير الموارد الداعمة لإنجاح الأحداث الرياضية التي تعزز حضور الإمارة في المجال الرياضي محلياً وعالمياً.

جاء ذلك خلال استقبال سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، أعضاء اللجنة المنظمة لبطولة الفجيرة الدولية لبناء الأجسام «للمحترفين»، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام والقوة البدنية، نائب رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

واطلع سمو ولي عهد الفجيرة، خلال اللقاء، على خطة العمل وتفاصيل التحضير للبطولة التي تُقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 17 إلى 20 نوفمبر المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، بإشراف الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، وبالتعاون مع اتحاد اللعبة الإماراتي.

واستعرضت اللجنة المنظمة برنامج الألعاب المقررة في البطولة وفئاتها المعتمدة، حيث تستهدف مشاركة دولية واسعة لـ1200 لاعب محترف من النساء والرجال من مختلف بلدان العالم.

ووجه سمو ولي عهد الفجيرة، اللجنة المنظمة، بتكثيف العمل ومواصلة الجهود خلال المراحل القادمة لضمان تحقيق أهداف البطولة، مؤكداً سموه تسخير الإمكانات التنظيمية واللوجستية الداعمة لتعزيز سمعة إمارة الفجيرة، ودولة الإمارات، في المجال الرياضي.

وتقدم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة، إلى سمو ولي عهد الفجيرة، بالشكر والامتنان على الاستقبال، ورعاية سموه لهذا الحدث المهم الذي يشكل إضافة نوعية لسجل إمارة الفجيرة في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدين مواصلة العمل لتحقيق النتائج المشرفة المرجوة.

حضر اللقاء، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة سالم الزحمي، ومدير عام دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، المهندس محمد عبيد بن ماجد.

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