كأس الوثبة في ضيافة مضمار "باث" الإنجليزي

المصدر: أبوظبي - الامارات اليوم

يستضيف مضمار باث، السباق الثالث لكأس الوثبة على الساحة الإنجليزية، والمخصص للخيول عمر أربع سنوات فما فوق تصنيف (صفر إلى 65) لمسافة 3500 متر بمشاركة ستة خيول تتنافس على الجوائز المالية البالغة 4000 جنيه إسترليني، برعاية النسخة الرابعة عشر لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، بتوجيهات ودعم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم ونشر سباقات الخيول العربية الأصيلة في أوروبا وأميركا.

ويتصدر المنافسة الجواد "الجواهر" لستيف بلاكويل، بإشراف نفس المالك، وبقيادة لويس ساندرس، الذي حل في المركز الثاني في سباق كأس الوثبة ستاليونز الذي أقيم بمضمار برايتون قبل 10 أيام.

وتدفع المالكة والمدربة مس بلمب، بكل من "جيوان" صاحب التصنيف الأعلى، بقيادة دوجي كاستيللو، و"جيركو دو تنيلي" بقيادة تايلور هيرد، وهناك "فالكون دو روش" لسترايد اهيد ريسنج، بإشراف ميكي مالكوم، وبقيادة كاميرون اليس الفائز بسباق الوثبة في العام الماضي.

ومن ضمن التشكيلة أيضاً "ستونهنج" بإشراف بيتر هامرسلي، الفائز الوحيد المؤكد لمسافة ميلين، و"هيرتيج فالنتينو"، بإشراف المدرب جيمس اوين، وبقيادة ريهان انجرام، وسيخوض كلا الحصانين اختبار القدرة على التحمل لأول مرة.

وقالت الرئيس التنفيذي لـ ARO جيني هاينز: "يسرنا أن تتسابق مرة أخرى في مضمار باث من خلال السباق الذي يكرّم احتفالات عيد ميلاد صاحبة الجلالة الملكة، والذي يصادف أيضاً يوم السيدات في مضمار السباق، وتعرب ARO عن امتنانها الشديد للدعم الذي قدمه مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وعلى وجه الخصوص رعايتهم من خلال سلسلة كأس الوثبة للفحول التي تدعم مستوى القاعدة الشعبية في رياضتنا".

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.

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