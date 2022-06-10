بدر طبيب: المشاركة في دورة المدربين المحترفين بالكويت نقلة نوعية

المصدر: محمد فاضل - رأس الخيمة

وصف المدرب السابق لفريق الإمارات لكرة القدم بدر طبيب الشحي، المشاركة في «دورة دبلوم المدربين المحترفين الآسيوية، المقامة حالياً في الكويت بالنقلة النوعية بالنسبة له». وتقام الدورة بتنظيم الاتحادين الآسيوي والكويتي. وشدد بدر طبيب على أنه استفاد منها كثيراً، ووصفها بـ«الممتازة»، وقال إن ذلك يعود إلى كثافة المعلومات التي توفرها، كونها معلومات حديثة، وتساعد في تحقيق نقلة نوعية لعمل كل مدرب مشارك فيها، حيث تختتم 13 الجاري.

وقال بدر طبيب لـ«الإمارات اليوم»: الهدف من المشاركة كان التعرف إلى أبرز التحديثات التدريبية في عالم كرة القدم، وهي من الامور المهمة في مسيرة المدرب، ومنها التي يعمل عليها أفضل مدربي العالم. والحقيقة أن المدرب بحاجة دائماً إلى تطوير نفسه، بما ينعكس لاحقاً على الفريق الذي يدربه، كما أنها محطة أساسية للمدرب الذي يعمل مع اندية المحترفين وفقاً لآليات وشروط رابطة المحترفين الإماراتية.

وأضاف: الدورة تشتمل على موضوعات نفسية وبدنية وفنية، وكل ما هو جديد في كرة القدم، بما يعزز من اهتمامات المدربين. وقال إنها تحظى بمشاركة نخبة من المدربين الدوليين والمحاضرين الخبراء.

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