دبا الحصن يستعد للموسم الجديد بمعسكر في تركيا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وقع اختيار نادي دبا الحصن على تركيا لإقامة المعسكر الخارجي للفريق الأول لكرة القدم، تحضيراً للموسم المقبل لدوري الهواة، حيث ينطلق تجمع الفريق يوم 23 يوليو المقبل. وقال رئيس لجنة الاحتراف بنادي دبا الحصن محمد الظهوري إن موعد السفر إلى معسكر تركيا سيكون في الثالث من أغسطس المقبل ويستمر حتى 19 منه. وقال لـ«الإمارات اليوم»:

«نتطلع لتحقيق الاستفادة المرجوة من المعسكر من جميع الجوانب الفنية والبدنية والذهنية والصحية، وسيتضمن المعسكر الخارجي خوض أربع مباريات ودية عدا التي تقام بعد المعسكر في الدولة».

وبخصوص الهدف المعلن للنادي أكد الظهوري أنه المنافسة للصعود واللعب في دوري أدنوك للمحترفين، لذلك فإن الاستعدادات مركزة وستكون بشكل يعكس توجهات النادي المعلنة. وعن أجانب الفريق قال الظهوري إنه تم الاستغناء عن جميع الأجانب والعمل جارٍ لدراسة عروض للاعبين جدد بهدوء دون تحديد أي مدرسة كروية إفريقية أو برازيلية، نافياً أن يكون البرازيلي رودريغو ضمن خيارات النادي والبحث، بينما أكد أن اللاعب العماني محمد المربوعي بقيٍ مع الفريق الموسم المقبل.

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