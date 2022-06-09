الكوبي هيريرا: دبي أسهمت في تطوير شغفي بالملاكمة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

كشف الملاكم الكوبي جادير هيريرا، المقيم في دبي منذ يونيو من العام الماضي، أن الحياة في دولة الإمارات أسهمت في تطوير شغفه بالملاكمة، قائلاً «إن كل الإمكانات للعبة تتوافر بكل سهولة ويسر»، مشيراً إلى أنها بمثابة قبلة للرياضيين الذين يحرصون على زيارتها باستمرار طوال العام، لافتاً إلى أنه خلال عام استطاع أن يتعرف إلى الكثير من الجوانب الثقافية والعادات والتقاليد، كما زار عدداً من مناطق الجذب السياحي في الإمارات.

وقال هيريرا، وهو حفيد الأسطورة الكوبية إنجيل هيريرا الفائز بالميدالية الذهبية مرتين في أولمبياد (مونتريال 1976) و(موسكو 1980)، إنه لا يعرف الكثير عن خصمه المكسيكي بابلو روبلز الذي سيواجهه في النسخة الثالثة من بطولة «مقاتلو الشعب» الكوبية التي ستقام في دبي 18 الجاري، في الصالة الداخلية لفندق سيزارز بالاس بلو ووترز في دبي.

وأكد أن كل ما يعرفه هو أنه يرغب في تحقيق الفوز في النزال من أجل الرياضيين الكوبيين، وأن تحضيراته للنسخة الثالثة بدأت بعد نهاية النسخة الثانية مباشرة، موضحاً أنه يتدرب بصورة يومية في نادي الملاكمة الكوبية الذي جرى افتتاحه العام الماضي بمنطقة القوز في دبي.

وتنظم النسخة الثالثة بعد الإقبال الكبير الذي شهدته النسختان الأولى والثانية اللتان استضافتهما دبي برعاية مجلس دبي الرياضي.

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