أخطاء تكتيكية وراء هزيمة منتخب الإمارات أمام أستراليا في ملحق المونديال

المصدر: سيد مصطفى - دبي

ودع المنتخب الاماراتي المُلحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2022 في قطر، بخسارته أمام استراليا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الدوحة مساء اليوم الثلاثاء.

فبعد شوط أول سلبي، نجح الكانغارو، في التقدم أولاً عن طريق جاكسون إيرفين،"53"، ولكن كايو نجح في إدراك التعادل بعدها بدقيقتين، ولكن استراليا نجحت في تسجيل هدف الفوز عن طريق، أجدين هروستيك "84".

وقدم المنتخب الإماراتي أداءً جيداً في اجمالي المباراة باستثناء بعض الأخطاء التكتيكية الطفيفة، التي قضت على الحلم الكبير بالخطوة قبل الأخيرة في الطريق للمونديال.

ووقع "الأبيض" في أخطاء تكتيكية، وفاجئ مدرب المنتخب الاماراتي، الأرجنتيني، رودلفو أروابارينا، بتشكيلة غلب عليها عناصر الشباب، في الوقت الذي احتفظ فيه على دكة البدلاء بمجموعة من النجوم، أبرزهم عموري، وبندر الاحبابي.

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