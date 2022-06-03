«الأبيض الأولمبي» يبحث عن كلمة سر «الكمبيوتر الياباني» اليوم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يبدأ المنتخب الأولمبي لكرة القدم، اليوم، مشوراه في بطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً بمواجهة نظيره الياباني على استاد بختاكور المركزي في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الإمارات، في افتتاح مباريات المجموعة الرابعة للبطولة المقامة حالياً في أوزبكستان.

وأنهى الأبيض الأولمبي استعداداته للمواجهة بأداء حصة تدريبية، أمس، على ملعب استاد كيبراي، بقيادة المدرب دينيس سيلفا وجهازه المساعد، بمشاركة جميع اللاعبين الموجودين في صفوف المنتخب.

وكان المنتخب قد حجز مقعده في النهائيات الحالية بعد تصدره المجموعة الخامسة في التصفيات الآسيوية التي أقيمت في شهر أكتوبر الماضي بإمارة الفجيرة، برصيد ست نقاط من فوزين على الهند (1–صفر) وعلى عُمان ( 2–صفر)، وخسارة أمام قيرغيزستان (2–1).

وأكد مدرب المنتخب الأولمبي الإسباني دينيس سيلفا، خلال المؤتمر الصحافي، أن «الأبيض يبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية في مباراته الافتتاحية في البطولة، لتمنح اللاعبين الدفعة المعنوية المطلوبة، ولكن علينا أن نكون على درجة عالية من التركيز خلال مجريات المباراة لتحقيق الهدف».

وعن مستويات منتخبات المجموعة الرابعة، والمنتخب الياباني تحديداً، أكد مدرب الأبيض أن مستويات المنتخبات معروفة للجميع، وستشهد مجموعتنا منافسات قوية، أما عن منتخب اليابان، فقال: «منتخب اليابان يمتاز بالقوة البدنية، ولديه مجموعة من العناصر الجيدة، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق نتيجة إيجابية تكون دافعاً مؤثراً في مشوارنا في نهائيات كأس آسيا»، ونوه إلى أن المنتخب الأكثر تركيزاً والتزاماً وانضباطاً من الناحية التكتيكية سيكون الأقرب لحصد الفوز.

وشدد على ضرورة احترام جميع منتخبات المجموعة، وعدم التهاون مع أي منتخب خلال المواجهات المقبلة، وعلينا القتال للفوز في كل مباراة.

ورداً على سؤال حول فترة استعدادات الأبيض للبطولة، قال الإسباني دينيس سيلفا، إن فترة الإعداد كانت جيدة للتحضير لهذه البطولة المهمة، وتم خلالها عقد سلسلة من التدريبات، وخوض مباريات ودية في المعسكرات الداخلية والخارجية، والمشاركة في بطولة غرب آسيا، والبطولة الدولية التي نظمها اتحاد الكرة بدبي للمنتخبات الأولمبية، إضافة إلى مباريات التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة كأس آسيا الموجودين فيها الآن.

عيد خميس: ندرك صعوبة المباراة الافتتاحية.. وطموحنا الفوز

وعد عيد خميس، لاعب نادي شباب الأهلي وكابتن المنتخب الوطني الأولمبي، بتقديم كل ما يملك من أجل قيادة المنتخب مع بقية زملائه لتحقيق الفوز في مواجهة اليوم أمام منتخب اليابان. وقال «نُدرك الأهمية الكبيرة لهذه المباراة، وضرورة تحقيق الفوز فيها»، مضيفاً أن «الجهاز الفني للمنتخب تحدث إلى اللاعبين، وطالبهم بتقديم أفضل مستوى، وحصد نقاط المباراة».

وقال عيد خميس إن «الأبيض الأولمبي يضم عدداً من اللاعبين الموهوبين، الذين يملكون الكثير ليقدموه، ولديهم طموح كبير للوصول بعيداً في هذه البطولة المهمة لهذا الجيل، التي تضم منتخبات قوية تبحث جميعها عن لقب البطولة».

وتحدث كابتن المنتخب عن الحالة المعنوية للاعبين، موضحاً أن الجميع يتمتع بروح معنوية عالية، ومتحمسون لخوض اللقاء، ويرغبون في الخروج من المباراة بنتيجة إيجابية.

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