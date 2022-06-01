انتخاب عبدالله النيادي رئيساً للاتحاد الآسيوي لـ"المواي تاي"

المصدر: وام

انتخبت الجمعية العمومية للاتحاد الآسيوي للمواي تاي عبدالله النيادي رئيس اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج رئيس الاتحاد العربي للمواي تاي، رئيسا للاتحاد الآسيوي بالتزكية، وذلك خلال اجتماعها مساء اليوم بقاعة المؤتمرات بمركز أبوظبي للمعارض.

وجاء الاجماع الآسيوي على هذا القرار نظير الجهود الكبيرة التي قدمتها دولة الامارات ممثلة في اتحاد الإمارات للمواي تاي منذ تشكيل مجلس إدارته في مايو 2017، والذي أحدث نقله نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، من خلال تنظيم البطولات الاسيوية والعالمية، وقيادة المشهد في القارة الآسيوية والعالم للاعتراف الأولمبي باللعبة، فضلا عن المشاركة الناجحة في البطولات وتحقيق الانجازات.

وثمن النيادي جهود مجلس إدارة الاتحاد السابق، مؤكدا الاستمرار على نفس النهج بما يسهم في تطوير اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، وأوضح أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يدعو للاعتزاز والفخر بالجهود التي بذلت من كافة الاتحادات الآسيوية الشقيقة والصديقة.

من جهته أشاد ستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي بقدرات اتحاد الامارات للمواي تاي والكيك بوكسينج برئاسة عبدالله سعيد النيادي، الذي أحدث نقلة نوعية في مجال اللعبة على مستوى المنطقة والعالم، برغم حداثة إشهاره، وأنه يتابع باهتمام ذلك الحراك الرياضي المبهر، من خلال مختلف البطولات والدورات الدولية التي نظمها بكفاءة عالية وأثبتت قدرته وحسن كفاءته مستفيدا في ذلك من كوادره الوطنية المؤهلة التي قدمت النموذج في الإدارة والتنظيم وهنأ النيادي على فوزه بالتزكية برئاسة الاتحاد القاري.

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