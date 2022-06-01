اتحاد الكرة يُناقش «مسودة اللوائح» مع الأعضاء

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت، أمس، في مقر اتحاد كرة القدم في دبي، فعاليات اليوم الأول من ورشة عمل مناقشة مسودة اللوائح التي تنظمها لجنة تنقيح اللوائح في اتحاد الكرة، وذلك بحضور يوسف السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة، وعلي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة، نائب رئيس اللجنة، وفيصل الحداد، والدكتور أحمد سليمان، عمار العليلي، أعضاء اللجنة، وهاني الرفاعي مستشاراً للجنة، وبمشاركة عدد من ممثلي أندية الدولة.

وقال اتحاد الكرة في بيان أمس، إن النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة تنقيح اللوائح، يوسف السهلاوي افتتح فعاليات الورشة حيث رحب بجميع ممثلي الأندية ونقل لهم تحيات الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وتمنياته بتحقيق ورشة العمل لأهدافها التي تسهم في الارتقاء باللوائح المنظمة لنشاط كرة القدم في دولة الإمارات تماشياً مع رؤية 2038.

وأكد السهلاوي أن ورشة العمل تُقام على مدار ثلاثة أيام، وذلك في إطار حرص الاتحاد على تحقيق مبدأ التشاور مع أندية الدولة في اللوائح، وإتاحة الفرصة لمشاركة ممثلي الأندية في تطوير اللوائح، خصوصاً أن اللجنة اعتمدت أفضل الممارسات الدولية.

وأشاد السهلاوي بالمناقشات التي شهدها اليوم الأول للورشة، والذي تم خلاله مناقشة النظام الأساسي، مشيراً إلى أن تلك المناقشات تعبر عن مدى وعي وحرص أندية الدولة على الارتقاء باللوائح والقوانين الرياضية.

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