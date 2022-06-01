البرتغالي كارفالهال يتفق على تدريب الوحدة حتى يونيو 2023

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكدت وسائل إعلام برتغالية أن المدرب كارلوس كارفالهال اتفق مع نادي الوحدة على تولي تدريب العنابي بداية من الموسم المقبل بعقد يمتد حتى يونيو 2023، مشيرة إلى أن المدرب البرتغالي ونادي الوحدة اتفقا على التفاصيل كافة الخاصة بالتعاقد بينهما.

وأوضحت صحيفة «أومينهو» أنه عقب مفاوضات مطولة بين نادي الوحدة والمدرب كارلوس كارفالهال توصل الطرفان إلى صيغة اتفاق سيتولى بموجبها مدرب سبورتينغ براغا تدريب النادي الإماراتي لمدة موسم واحد.

وأشارت إلى أن كارفالهال (56 عاماً) لن يجدد عقده مع سبورتينغ براغا بعدما قاد الفريق في الموسمين الماضيين، وحقق نتائج رائعة، أبرزها فوزه بلقب كأس البرتغال، وحصول براغا على المركز الرابع في الدوري مرتين، والتأهل إلى نهائي كأس الرابطة، إلى جانب الصعود إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي في النسخة المنصرمة.

يذكر أن نادي الوحدة يسعى للتعاقد مع مدرب جديد يقود الفريق في الموسم المقبل، عقب انتهاء عقد المدرب الفرنسي غريغوري مع «صاحب السعادة» بنهاية الموسم الحالي، إذ أكدت وسائل إعلام برتغالية أن إدارة الوحدة دخلت في مفاوضات مع كارلوس كارفالهال منذ فترة طويلة، إلى جانب التفاوض مع البرتغالي ليوناردو غارديم المتوج في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال آسيا مع الهلال السعودي، بينما أشارت إلى أن شباب الأهلي والشباب السعودي أبديا اهتمامها بالتعاقد مع كارلوس كارفالهال.

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