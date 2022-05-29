بعثة الإمارات ترفع رصيدها إلى 43 ميدالية ملونة في دورة الألعاب الخليجية بالكويت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفعت حصيلة بعثة الإمارات المشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة المقامة بالكويت حتى 31 مايو الجاري إلى 43 ميدالية ملونة وذلك بعدما حقق منتخبنا الوطني للبادل تنس "رجال" الميدالية الفضية، ومنتخبنا الوطني للبادل تنس "سيدات" الميدالية البرونزية، كما أحرز مروان المازمي لاعب منتخبنا للكاراتيه الميدالية الفضية في منافسات فردي الكاتا.

وتقام منافسات الدورة بمشاركة أكثر من 1700 رياضي من مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وواصلت بعثة الإمارات حفاظها على المركز الثالث بالجدول العام للميداليات بواقع 17 ذهبية، و15 فضية، و11 ميداليات برونزية، بينما استمرت دولة الشقيقه الكويت والمستضيفة للدورة في تعزيز صدارتها للجدول بإجمالي 79 ميدالية بواقع 28 ذهبية و22 فضية و29 ميدالية برونزية.

وجاء فوز مروان المازمي لاعب منتخبنا الوطني للكاراتيه بالميدالية الفضية في مسابقة فردي الكاتا عقب خسارته من اللاعب الكويتي سيد محمد في المباراة النهائية محققاً 24.96 نقطة مقابل 25.42 نقطة.

كما تأهل منتخبنا الوطني لكرة السلة للسيدات 3*3 إلى نصف نهائي منافسات البطولة وذلك بعد الفوز على شقيقه العماني ضمن الجولة الرابعة بنتيجة 18-7، وفوزه أيضا على شقيقه المنتخب القطري في الجولة الخامسة بنتيجة 15-14، ليتصدر المنافسات ويواجه شقيقه السعودي في نصف النهائي.

وأعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة رئيس الاتحادين العربي والإماراتي، عن شكره وتقديره إلى دولة الكويت الشقيقة على الاستضافة المتميزة لدورة الألعاب الخليجية الثالثة، مثمنا جهود اللجنة المنظمة واللجنة الأولمبية الكويتية على حسن التنظيم .

وأكد القاسمي أن دولة الإمارات حرصت على المشاركة الخليجية بأكبر عدد من اللاعبين واللاعبات في النسخة الثالثة بالكويت نظرا لما يحمله الحدث من أهمية كبيرة، مشيداً بما قدمه أبناء وبنات الإمارات في المنافسات الخليجية عبر التألق في مختلف الألعاب الجماعية والفردية التي ترجموها بحصد العديد من الميداليات الملونة، حيث تتطلع الإمارات إلى رفع غلة الميداليات في الأيام المقبلة التي ستشهد مشاركة اللاعبين في مسابقات أخرى.

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