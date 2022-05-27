محمد بن ثعلوب: نجوم العين كانوا على قدر التحدي.. وريبروف صنع الفارق

المصدر: الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار محمد بن ثعلوب الدرعي في تصريحات صحافية بعد تتويج العين رسمياً بلقب دوري أدنوك للمحترفين أمس: "ونحن نعيش لحظة تتويج "الزعيم" بلقب بطولة الدوري الرابع عشر، لابد لنا أن نستذكر مرحلة التأسيس إذ تتملكنا في كل لحظة مشاعر الفخر والاعتزاز بهذا الكيان الذي نشأ شامخاً في بدايته وكانت الأهداف واضحة برؤية مؤسس هذا الصرح الكبير، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، "طيب الله ثراه"، وعرف العيناوي الأول بحكمته وبعد نظره، فتحول نادينا إلى أحد أفضل الأندية على المستويين المحلي والخارجي".

وقال إن "لاعبي العين كانوا على قدر التحدي، والمدرب الأوكراني سيرجي ريبروف صنع الفارق". وأكد أن قرارات سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي، النائب الأول لرئيس مجلس الشرف، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، بتعيين سمو الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائباً لرئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، ورئيساً للجنة التنفيذية، وتشكيل اللجنة التنفيذية، تعبر عن مرحلة مهمة في تاريخ النادي الذي ظل يمضى على نهجٍ واضح واستراتيجية ناجحة.

وثمن الدور المهم الذي اضطلعت به شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، وكذلك شركاء النادي، ممتدحاً في الوقت نفسه العمل الإداري والفني بالفريق الأول والذي اعتمد أسلوباً احترافياً رائعاً من قبل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف الذي صنع الفارق مع اللاعبين في موسم ليس سهلاً كان مليئاً بالتحديات، غير أن نجوم "الزعيم" كانوا أهلاً للتحدي واستحقوا التواجد على منصة التتويج مع نهاية الموسم.

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