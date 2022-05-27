«جامعية» تؤدي امتحاناتها «عن بُعد» لضمان المشاركة في «دولية فزاع للريشة الطائرة»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

اضطرت لاعبة المنتخب الوطني لأصحاب الهمم، سلامة الخاطري (21 عاماً)، إلى التغيب عن دراستها الخارجية بكلية الكيمياء الحيوية في بريطانيا، وتقديم امتحانها الفصلي «عن بُعد» لضمان المنافسة في بطولة «فزاع الدولية» للريشة الطائرة، المقامة حالياً على صالة نادي شباب الأهلي، وينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم حتى بعد غدٍ، بمشاركة 247 لاعباً ولاعبة من 30 دولة. وقالت الخاطري لـ«الإمارات اليوم»: «الحرص على المشاركة في البطولة، ورغم ضيق الوقت وقرب الامتحانات، كان وراء طلبي الإذن رسمياً من جامعتي في بريطانيا بالخضوع للامتحان الفصلي المقرر له اليوم (عن بُعد)، بهدف ضمان المشاركة، واكتساب خبرات الاحتكاك بنخبة لاعبي العالم والحصول على مزيد من النقاط التصنيفية، كون هذه النسخة تحديداً تضم العديد من أبطال (بارالمبية طوكيو 2020)».

وتابعت: «رغبتي أكبر في ضمان تفوقي الدراسي والرياضي في آنٍ معاً، ومنذ مشاركتي الأولى مع منتخب الشباب في بطولة آسيا 2018، وأنا حريصة على توزيع جهدي بين تفوقي الدراسي الذي أهلني ضمن المتفوقات في الدولة للدراسة الجامعية في الخارج بجامعة دورهام في بريطانيا، وبين العمل على تطوير أدائي على صعيد لعبة تنس الريشة».

واستطردت قائلة إن «تنظيم البطولة على أرض الدولة يعتبر فرصة لا يمكن تعويضها، إذ لا يمكن للرياضي تطوير مستواه الذي يضمن له بلوغ المجد الأولمبي، دون الاحتكاك بالأبطال الأولمبيين». وشددت على أنها عازمة على التفوق في دراستها، وكذلك تحقيق حلمها بالمشاركة في دورة «باريس 2024 البارالمبية». يُذكر أن منتخب الإمارات في النسخة الحالية لـ«دولية فزاع» يتشكل من الخاطري وزميلها حميد السناني.

• تسعى للجمع بين التفوق الدراسي والرياضي، وتحلم بالمشاركة في «بارالمبية باريس 2024».

تفوق نجوم «بارالمبية طوكيو» في اليوم الثاني

شهد اليوم الثاني لـ«دولية فزاع للريشة الطائرة» تألق أبطال «بارالمبية طوكيو»، حيث تفوق الماليزي شيا لو، صاحب ذهبية «بارالمبية طوكيو»، وذلك بتخطيه عقبة الهندي كاران ليهو بمجموعتين دون رد، في ختام الدور التمهيدي، كما حقق الياباني دياكي ناكادي الحصول على ذهبية الكراسي المتحركة على نظيره الإندونيسي أندريه فاغل بالنتيجة ذاتها، قبل أن ينتزع بطل طوكيو في فئة تصنيفية أخرى الهندي بار مود الفوز على الكاميروني أز دوري بواقع «2-0»، ثم عبور بطل هونغ كونغ كاي مونغ وحامل فضية دورة طوكيو، بطاقة العبور للدور الثاني بالفوز على الياباني يوه هاي بالنتيجة ذاتها.



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