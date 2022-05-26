منتخب الإمارات يشارك في البطولة العربية للترايثلون

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يشارك المنتخب الوطني للترايثلون في البطولة العربية المفتوحة للاتحاد العربي للترايثلون، المقامة في الفترة من 25 إلى 29 الجاري، بمدينة شرم الشيخ المصرية، بمشاركة 12 دولة عربية.

ويترأس وفد منتخب الإمارات: نائب رئيس اتحاد الترايثلون عبدالملك جاني، وأربعة لاعبين، هم: محسن آل علي، سيف السماحي، عبدالله اللقيطي، علي الكعبي.

وأشاد جاني بالمشاركة في البطولة العربية للترايثلون، وتقدم بجزيل الشكر للاتحاد المصري، وكذلك اللجنة المنظمة للبطولة، مؤكداً أن البطولة تؤكد عمق العلاقة بين الدول العربية، وحرص مصر على احتضان كل تجمع عربي رياضي. وأضاف: «مثل هذه البطولات تعدّ محطات إضافية لكسب خبرات جديدة للاعبينا، والاتحاد لن يدخر جهداً في توفير كل سبل النجاح وفرص الاحتكاك لأبنائه».

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