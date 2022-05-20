طيران الإمارات تدعم "رولان غاروس" للعام العاشر على التوالي

تواصل طيران الإمارات، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، دعم بطولة رولان غاروس للسنة العاشرة على التوالي بصفتها الناقل الرسمي والشريك المميز للبطولة الباريسية الشهيرة التي تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى الخامس من يونيو المقبل.

وتكتسب دورة هذا العام أهمية خاصة، إذ تتزامن مع احتفال طيران الإمارات بمرور 30 عاماً على انطلاق عملياتها في مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية بطرس بطرس: "نحن فخورون باحتفالنا بسنتنا العاشرة في رولان غاروس 2022. فالبطولة التي تقام على الملاعب الترابية هي واحدة من أشهر البطولات وأكثرها متابعةً في العالم، ويسعدنا أن نستخدم منصتنا للتفاعل مع عشاق التنس في جميع أنحاء العالم، وجمعهم معاً، وأن نتيح لهم الاستمتاع بمشاهدة المباريات في تجارب حصرية".

وأضاف: "يصادف هذا العام أيضاً احتفالنا بمرور 30 عاماً على إطلاق عملياتنا في فرنسا. فقد اختبر عملاؤنا، على مدى العقود الثلاثة الماضية، ما يعنيه السفر بتميز دائم مع طيران الإمارات، ونحن مستمرون في رفع منتجاتنا وخدماتنا ذات المستوى العالمي إلى آقاق أعلى، وشبكة خطوطنا الواسعة التي تغطي أكثر من 130 وجهة عبر مركزنا في دبي".

وكانت الشراكة بين طيران الإمارات ورولان غاروس قد بدأت في عام 2013، وأصبحت الناقلة شريكاً متميزاً لبطولة غران سلام في عام 2018. وتتمتع طيران الإمارات بموجب اتفاقية الشراكة، بحضور بارز طوال البطولة، بما في ذلك العلامة التجارية في الملعب المركزي "فيليب شاتريير" وملعب "سوزان لينجلين و"سيمون ماثيو".

وترعى طيران الإمارات أيضاً "كأس الأساطير"، الذي سيقام في الفترة من 31 مايو إلى 5 يونيو في رولان غاروس، وسوف تشترك هذا العام مع منظمة محلية لتزويد الأطفال الذين يعانون من تحديات التنقل بجولة حصرية خلف الكواليس في الملعب وفرصة للقاء أساطير التنس المشهورين عالمياً يوم 30 مايو.

وتشمل محفظة طيران الإمارات للتنس بعضاً من أبرز الأحداث العالمية على أجندة اللعبة. وهي أيضاً الناقل الرسمي والشريك الأول لجولة اتحاد لاعبي التنس المحترفين العالمية ATP، حيث تحظى علامتها التجارية بحضور بارز في 60 بطولة تقام في 32 دولة عبر القارات الست.

يذكر أن طيران الإمارات ستحتفل في يوليو المقبل بمرور 30 عاماً على انطلاق خدمتها في مطار باريس شارل ديغول. ولعبت الناقلة منذ عام 1992 دوراً محورياً في توفير الاتصال العالمي للمسافرين بغرض الأعمال والترفيه من وإلى دبي وعبرها. وتوفر شبكة الخطوط الجوية الواسعة، التي تغطي أكثر من 130 وجهة، أمام العملاء في فرنسا إمكانية السفر عبر دبي إلى عشرات المحطات في الشرقين الأوسط والأقصى وأفريقيا.

وتشغل طيران الإمارات حالياً ثلاث رحلات يومياً بين دبي وباريس، اثنتان منهما بطائرات A380 وخمس رحلات أسبوعياً إلى ليون وخمس رحلات أسبوعياً إلى نيس. يمكن للعملاء في فرنسا التطلع إلى تجربة سفر متميّزة جديدة مع طيران الإمارات، التي أعلنت مؤخراً عن البدء في بيع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على خط دبي/ باريس اعتباراً من 1 يونيو (حزيران) 2022. وتوفر المقصورة الجديدة مقاعد فاخرة ومساحة أكبر لتمديد الساقين وخدمة تفوق عروض درجة الأعمال مع العديد من الناقلات الأخرى.

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