المصدر: دبي -الامارات اليوم

وشاية

اتفق أحد أندية المحترفين مع مدرب إسباني لتولي تدريبه الموسم المقبل، لكن مفاجأة حدثت حين علم المدرب من صديق له يعمل في التدريب بالإمارات أنه سيحصل على راتب أقل بكثير مما حصل عليه مدربون سابقون للنادي، فقام المدرب الجديد بطلب تعديل الاتفاق المادي في عقده، لكن إدارة النادي أصرت على ما تم الاتفاق عليه من قبل، لتفشل الصفقة أخيراً.

شرط

دفع مدرب ألماني الشرط الجزائي في عقده مع ناديه في لاتفيا، وذلك بعد الاتفاق على تدريب أحد الأندية المحلية. ومن المقرر أن يصل المدرب إلى الدولة خلال يومين لمتابعة مباراتي الفريق بالدوري، ووضع التصور الخاص بالموسم الجديد.

وعد

وعدت إدارة أحد الأندية الكبيرة بالاستجابة لمطالب جماهيرها بالاستغناء عن المدرب الأجنبي واللاعبين المحترفين كافة بنهاية الموسم الحالي، بعد أدائهم المُخيب في الموسم الحالي.

حيرة

أصبحت إدارة أحد أندية المحترفين في حيرة بعدما تراجع مستوى لاعب أجنبي، إذ ترى اللجنة الفنية أنه يجب الاستغناء عن خدماته، بينما يتمسك المدرب باستمراره في الموسم المقبل.

إعارة

نصح مدرب بأحد أندية المحترفين لاعباً صاعداً بالموافقة على عرض الإعارة من أحد الأندية، وذلك من أجل تطوير مستواه بعدما ظل جالساً فترة طويلة على دكة البدلاء مع ناديه الحالي.

مهاجم

طلب أحد أندية المقدمة بدوري أدنوك من مدرب الفريق تقريراً فنياً شاملاً عن مهاجم الفريق حتى يتمكن النادي من تحديد موقفه بشأن الإبقاء عليه أو الاستغناء عن خدماته.

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