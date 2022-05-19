دبا الحصن يتعاقد مع المدرب الوطني بن جلبوت لقيادته الموسم المقبل

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أكد مصدر في نادي دبا الحصن أمس نجاح إدارة النادي بالتعاقد مع المدرب المواطن محمد بن جلبوت لقيادة الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري الدرجة الاولى، خلفاً للمدرب السابق المغربي سعيد شخيت، تثميناً للجهود التدريبية التي قدمها المدرب في الموسمين الماضيين مع نادي العربي الذي كان قاب قوسين من قيادته للعب في دوري أدنوك للمحترفين.

وأوضح المصدر لـ«الإمارات اليوم» ان المفاوضات وصلت للنهاية السعيدة وأنه بانتظار بعض الاجراءات للإعلان الرسمي عن تسلم المدرب محمد جلبوت مهمة قيادة دبا الحصن في الموسم المقبل.

وكان بن جلبوت قد حقق مع العربي أرقاماً قياسية منها 14 نتيجة ايجابية من دون خسارة و20 فوزاً، محرزا 63 نقطة والبقاء في المنافسة على الصعود حتى قبل جولتين من نهاية الموسم، إضافة الى استكشافه عدداً من اللاعبين الموهوبين والزج بهم في الفريق الأول، ما جعله في واجهة المدربين المواطنين في بطولة الهواة.

• المفاوضات وصلت للنهاية السعيدة بين المدرب والنادي، وبانتظار بعض الإجراءات للإعلان الرسمي.

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