4 ملفات تشغل أروابارينا قبل مواجهة أستراليا في «ملحق المونديال»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يعكف مدرب منتخب الإمارات الوطني لكرة القدم، الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، حالياً، على دراسة العديد من الملفات المتعلقة بالإعداد والتجهيز الجيد للمنتخب من الجوانب كافة، قبل المواجهة المرتقبة مع أستراليا في السابع من يونيو المقبل في الدوحة ضمن الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم «قطر 2022»، إذ يدرك المدرب الذي تولى المهمة أخيراً خلفاً للمدرب السابق الهولندي بيرت فان مارفيك أنه أمام مهمة تاريخية في قيادة منتخب الإمارات لتحقيق إنجاز تاريخي للكرة الإماراتية.

وتتضمن هذه الملفات انشغال أروابارينا وطاقمه الفني المساعد بمتابعة مباريات دوري أدنوك للمحترفين ومشاهدة اللاعبين من أجل اختيار أفضل العناصر من اللاعبين لهذه المهمة التاريخية التي تضع المنتخب على أعتاب الوصول إلى كأس العالم، بجانب انشغال المدرب وطاقمه بوضع التصورات الخاصة بتجهيز المنتخب، وكيفية الاستفادة القصوى من فترة الإعداد وصولاً بالمنتخب إلى مرحلة الجاهزية التامة، بعدما بات على بعد مباراتين فقط من الوصول إلى كأس العالم مجدداً بعد غياب نحو 32 عاماً منذ وجوده في مونديال إيطاليا 1990.

ومن الملفات المهمة بالنسبة للجهاز الفني للمنتخب أيضاً متابعة الحالة الصحية للاعبين، لاسيما الذين تعرضوا للإصابات في الفترة الماضية، وكذلك متابعة تحضيرات منتخب أستراليا ودراسة كل التفاصيل الخاصة به، سواء كانت كبيرة أم صغيرة، من خلال مشاهدة أشرطة فيديو لمبارياته الأخيرة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، علماً أن المنتخب الأسترالي حل ثالثاً برصيد 15 نقطة ضمن المجموعة الثانية التي ضمت إلى جانبه منتخبات السعودية واليابان وعمان والصين وفيتنام.

وفي الجانب الآخر أيضاً يضع الجهاز الإداري للمنتخب الترتيبات الإدارية، وتوفير الأجواء الملائمة والمناسبة للمنتخب التي من شأنها أن تمكنه من الإعداد المثالي للقاء أستراليا.

وسيلتقي الفائز في المباراة مع منتخب بيرو في 13 يونيو المقبل بمباراة فاصلة سيتأهل الفائز فيها مباشرة إلى كأس العالم.

ونجح المنتخب الوطني في الفوز على أستراليا بهدف نظيف في آخر لقاء جمعهما بنهائيات كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات، وفي حال تأهل الأبيض إلى كأس العالم فإنه سيلعب ضمن المجموعة الرابعة التي تضم كلاً من منتخبات فرنسا والدنمارك وتونس.

ووفقاً لبرنامج الإعداد الذي كان قد أعلنه المدرب سابقاً خلال مؤتمر صحافي شرح خلاله التفاصيل الكاملة للبرنامج فإنه من المقرر أن يتجمع المنتخب الوطني في دبي 24 الجاري لإقامة معسكر إعداد قصير يخوض خلاله مباراة ودية أمام منتخب غامبيا في 29 منه، قبل التوجه إلى الدوحة لإقامة معسكر إعداد قصير هناك قبل لقاء أستراليا المرتقب.

وينتظر أن يقوم الجهاز الفني، بقيادة المدرب الأرجنتيني أروابارينا، بالكشف عن القائمة الموسعة التي ستخوض المواجهة المرتقبة، ومن المتوقع أن تضم بعض العناصر التي غابت عن صفوف الأبيض في الفترة الماضية، من بينهم لاعب شباب الأهلي عمر عبدالرحمن.

ويجد الجهاز الفني للمنتخب دعماً كبيراً من قبل اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات الوطنية، وكذلك من الأوساط الرياضية من أجل مساندة المنتخب ودعمه بقوة قبل مشواره المرتقب من أجل توفير كل المتطلبات التي تمكّن المدرب من النجاح في مهمته المرتقبة.

الملفات الـ 4

■ انشغال أروابارينا وطاقمه الفني المساعد بمتابعة مباريات الدوري.

■ وضع التصورات الخاصة بتجهيز المنتخب، وكيفية الاستفادة القصوى من فترة الإعداد.

■ متابعة الحالة الصحية للاعبين، لاسيما الذين تعرّضوا للإصابات في الفترة الماضية.

■ دراسة كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة الخاصة بمنتخب أستراليا.

مسفر: التوليفة الجيدة واستقرار التشكيلة أهم أسباب نجاح المنتخب

شدّد مدرب المنتخب الوطني السابق، الدكتور عبدالله مسفر، على أن الاستقرار والتوليفة الجيدة يعدان من الأمور التي يحتاجها المنتخب قبل لقاء أستراليا، وذلك لكي ينجح في مهمته المرتقبة.

وقال عبدالله مسفر لـ«الإمارات اليوم»: «الاستقرار والتوليفة من أهم الأمور التي كانت قد قادت المنتخب لتصدر مجموعته في الدور الأول وتفوقه على فرق المجموعة بالجاهزية البدنية والفنية، كون المنتخب كان في نهاية موسم كروي عندما واجه منتخبات فيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا، لذلك فإن هذه النقطة مهمة كون المنتخب سيكون في وضعية فنية وبدنية جيدة قبل لقاء أستراليا». وشدد مسفر على أهمية اختيار أبرز العناصر من اللاعبين لأنه سيكون لها دور كبير في المرحلة المقبلة.

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