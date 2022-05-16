"مودرن غيمس" بشعار "غودولفين" ينتزع لقب "2000 غينيز" الفرنسي

المصدر: جوني جبور - دبي

توج المهر "مودرن غيمس" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، بطلاً في سباق بول دساي دي بولان (2000 غينيز الفرنسي) المخصص للخيول المهجنة الأصيلة "جروب1" لمسافة 1600 متر عشبي، الذي جرى أمس الأحد، على مضمار لونغشامب في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس.

وأضاف "مودرت غيمس" البالغ من العمر ثلاثة سنوات والمنحدر من نسل الفحل دباوي، انتصاره الخامس في عالم السباقات، والثاني على التوالي في سباقات الفئة الأولى الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعد فوزه نوفمبر الماضي، في مشاركته الأخيرة بعمر السنتين بلقب سباق "بريدرز كب جوفنايل تيرف" على مضمار ديلمار الأميركي.

وعرف الفارس وليام بيوك، كيفية الحفاظ على قدرات المهر "مودرن غيمس" خلال المراحل الأولى من السباق، والبقاء به مرتاحاً في المركز الرابع، قبل إطلاق العنان له في 300 متر الأخيرة، متجاوزاً منافسيه، وقاطعاً خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقة و34 ثانية و98 جزء من الثانية، متفوقاً بفارق 1.25 طول عن المهر الفرنسي "تكساس" المملوك لـ "إيكيوري جيفوار" بإشراف المدرب إتش في ديفين وقيادة الفارس كليمان لوكوفر، فيما حل ثالثاً بفارق 0.75 طول، المهر "ترايباليست" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب اندريه فابر وقيادة الفارس مايكل بارزالونا.

وعلق مدرب "غودولفين" شارلي آبلبي على انتصار "مودرن غيمس" في تصريحات صحافية، بقوله: "كان "مودرن غيمس" صاحب المؤهلات الأرفع في المجموعة، وذلك بالنظر إلى الأداء الذي قدمه الموسم الماضي في عمر السنتين"، مضيفاً: "تدريبات الأخيرة كانت جيدة في "نيوماركت"، والفارس وليام أحسن قيادته، وكانت خطتنا قيادة السباق منذ البداية او البقاء على مقربة من الصدارة، إذ من السهولة الحصول على جرعة ثقة أكثر من اللازم نظراً لانطلاقة الجواد من البوابة الرابعة، التي قد ينجم عنها الحصول على إعاقات جراء تزاحم الخيل في المراحل الأولى".

بدوره قال الفارس وليام بيوك: "حصل "مودرن غيمس" على بوابة رائعة للانطلاق، وتعثر قليلاً عند القفز من البوابة، إلا أنه سرعان ما استعاد توازنه ونظم خطواته، وكنت مسروراً بالمسار الذي سلكه طوال السباق، وهو حصان ينتقل بين طبقات السرعة بشكل رائع، واليوم كان لديه متسع من الوقت للوصول إلى السرعة القصوى، وبداء مرتاحاً للركض على الأرضية السريعة".

واختتم: "هو جواد محترف بكل معنى الكلمة، وقيادته ممتعة، وتصرفاته ممتازة وطبعه هادئ، مما يسهل المهمة على الفارس خلال السباق".

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