تأجيل انطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية بالكويت 3 أيام

المصدر: الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة المنظمة العليا لدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت بدءا من اليوم حتى 31 الجاري، تأجيل إنطلاق المنافسات إلى يوم الإثنين المقبل، وذلك حدادا على وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، والذي انتقل إلى جوار ربه اليوم.

وقالت اللجنة المنظمة في بيانها: كانت وزارة شؤون الرئاسة في الإمارات أعلنت في وقت سابق اليوم وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وأعلنت الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 40 يوما.

وجاء في تعميم للشيخ فهد الناصر الصباح نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ورئيس اللجنة الاولمبية الكويتية إلى جميع المشاركين في الدورة: أعرب لكم بإسمي ونيابة عن كافة المشاركين بدورة الألعاب الرياضية الخليجية الثالثة، عن بالغ الحزن والأسى وخالص التعازي بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان – رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – رحمه الله.

وتابع التعميم: وفي هذا الإطار، نود إعلامكم بقرار اللجنة المنظمة العليا بتأجيل جميع المنافسات الرياضية للدورة على أن تبدأ يوم الإثنين الموافق 16-5-2022. وأرفقت اللجنة جدولا زمنيا جديدا للمنافسات الرياضية للدورة.

وكان من المقرر أن تنطلق منافسات الدورة اليوم الجمعة عبر مسابقات ألعاب القوى للسيدات، وهي المرة الاولى التي تشارك فيها السيدات في دورة الالعاب الخليجية.

ويشارك في الدورة نحو 1700 رياضي ورياضية من ست دول خليجية هي السعودية والامارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان، إضافة إلى الكويت المضيفة، يتنافسون في 16 لعبة رياضية.

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