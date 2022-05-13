المصدر: الإمارات اليوم

تألق

أسهم تألق لاعب دولي مع فريقه في المباريات الماضية بالدوري في تعقد مفاوضات أحد الأندية المنافسة في ضم اللاعب، بعدما كان ناديه منفتحاً على الاستغناء عن خدماته في فترة الانتقالات الصيفية.

انتقاد

انتقد مدرب منتخب وطني في لعبة جماعية اعتذار العديد من عناصر الخبرة بداعي الإصابة، تمثيل «الأبيض» في استحقاق خارجي منتصف الشهر الجاري، كما انتقد غياب المسؤولية للاعبين آخرين في عدم الانتظام بالتدريبات، خصوصاً تلك التي تلت إجازة العيد.

تيفو

رفع جمهور الشارقة خلال مباراة الفريق أمام خورفكان «تيفو» وصفه البعض بالغريب وشعاره «الثرثرة لا تثير إلا الشائعات»، وجاء هذا «التيفو» في أعقاب الحديث الذي يتردد عن انتقال مدرب الشارقة كوزمين للتدريب في الدوري السعودي.

تشكيك

شهدت التحضيرات لانتخابات لعبة فردية ضرباً من تحت الحزم ضد أحد المرشحين وصلت إلى حد التشكيك في المؤهل الدراسي الذي حصل عليه من إحدى الجامعات العالمية، إلا أن تلك المحاولات باءت بالفشل.

انتخابات

تمسك مرشح لمنصب مهم في انتخابات اتحاد لعبة فردية باستمراره في الترشح رغم محاولات بعض المقربين منه إقناعه بالتنازل نظراً لقوة حظوظ منافسه، إذ يرى أن فكرة الانسحاب ستضر بشكل العملية الانتخابية حتى لو أدى ذلك في النهاية لنجاح منافسه.

طلب

طالب مدرب أجنبي إدارة ناديه بسرعة التحرك لضم لاعب أجنبي مُعار لأحد الأندية المحلية عبر ناديه الأصلي للحصول على بطاقة اللاعب، إلا أن إدارة النادي رفضت حفاظاً على علاقاتها مع النادي المجاور الذي طلب بالفعل تمديد إعارة هذا المحترف.

sports@emaratalyoum.com

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news