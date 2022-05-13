مصفوت يتعاقد مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

أعلن نادي مصفوت تعاقده مع المدرب الجزائري فؤاد بومضل، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل بدوري الدرجة الأولى بعقد يمتد لموسم واحد، وذلك خلفاً للمدرب السابق عبدالغني المهري.

وسبق للمدرب الجديد تدريب الفريق الأول بنادي حتا، وحقق معه المركز الخامس.

من جهته، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد الكعبي، لـ«الإمارات اليوم»: «نتقدم بالشكر والتقدير للمدرب السابق الكابتن عبدالغني المهري للجهود التي بذلها مع الفريق والنتائج المتحققة، ونتطلع لموسم إيجابي جديد بالتوقيع مع المدرب الجديد، لما يتمتع به من إمكانات مميزة، وسنقوم بدورنا بتوفير كل سبل النجاح له في المرحلة المقبلة، وبما يسهم بنقلة نوعية مضافة للفريق».

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