اجتماع السبت يحسم الموعد النهائي لسباق «دلما التاريخي الخامس»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقدت اللجنة العليا المنظمة لسباق دلما التاريخي الخامس، اجتماعاً أمس، للاطلاع على آخر تطورات الوضع في ما يخص موعد السباق النهائي، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وبتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ولجنة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.

ترأس الاجتماع أحمد ثاني مرشد الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للسباق، وبحضور ماجد عتيق المهيري نائب رئيس اللجنة، وعدد من المسؤولين، وتم الاطلاع على آخر تطورات الأحوال الجوية، بالتعاون والاتصال الدائم مع هيئة الأرصاد الجوية.

ووفق بيان صادر من اللجنة، فقد تم الاتفاق مبدئياً على إقامة السباق أحد أيام 17 أو 18 أو 19 من الشهر الجاري، على أن يتم الإعلان الرسمي للموعد النهائي السبت المقبل، بعد الاطلاع من هيئة الأرصاد على كل الأمور التي تتعلق بسرعة الرياح، وكذلك مدى الرؤية الأفقية، وما إذا كان الطقس ملائماً، خصوصاً في ظل حالة التقلب المناخي الحالية، ووجود عاصفة ترابية تحجب الرؤية بشكل كبير داخل البحر المفتوح.

من جهته، أكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ماجد المهيري أن الجميع على أهبة الاستعداد لإقامة السباق في أي وقت خلال هذه الأيام، مشيراً إلى اكتمال كل التجهيزات اللوجستية والفنية.

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