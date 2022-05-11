أبوظبي تستضيف فريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس لكرة السلة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشفت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية (إن بي إيه)، أمس، عن استضافة أبوظبي لفريقي أتلانتا هوكس وميلووكي باكس حامل اللقب البطولة لموسم 2021، حيث سيلتقي الفريقان في مباراتين تمهيديتين قبل بداية موسم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين يومي السادس والثامن من أكتوبر المقبل في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، وذلك للمرة الأولى في الدولة ومنطقة الخليج العربي.

جاء ذلك خلال فعاليات معرض سوق السفر العربي 2022 في دبي، بحضور مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي صالح الجزيري، والمدير العام للرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية في أوروبا والشرق الأوسط رالف ريفيرا. وقالت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في بيان: «سيتم الإعلان عن طرح تذاكر المباريات للبيع في وقت لاحق، ويمكن للمشجعين والمتابعين التسجيل للحصول على المزيد من المعلومات عن مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (إن بي إيه) أبوظبي 2022، بما في ذلك الوصول الحصري قبل البيع والمزايا الإضافية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني NBA.com/abudhabi».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news