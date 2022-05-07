مواجهتان حاسمتان في إياب نصف نهائي دوري الدرجة الثالثة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تُقام يوم غد "الأحد" مباراتان في إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، وتجمع المباراة الأولى فريقا جلف يونايتد والنجوم الساعة 7:00 مساءاعلى ملعب نادي الرماية بمنطقة جبل علي، فيمل يلتقي في المباراة الثانية فريقي فليتوود يونايتد والدعم الرياضي الساعة 8:00 مساءا على ملعب مدينة دبي الرياضية.

وكانت مباراتا الذهاب التي أقيمت يوم 30 أبريل الماضي قد أسفرت عن فوز فريق النجوم على فريق جلف يونايتد بهدف دون رد، بينما تغلب فريق فليتوود يونايتد من تحقيق الفوز على فريق الدعم الرياضي بهدفين لهدف.

وتُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام خروح المغلوب من مباراتين (ذهاب وإياب), وفي حالة انتهاء مباراة الإياب بنفس نتيجة مباراة الذهاب يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية مباشرة لحسم التعادل، أما في حالة تعادل الفريقين بمجموع مباراتي الذهاب والإياب فتطبق قاعدة الأفضلية للهدف المسجل في ملعب الفريق المنافس.

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