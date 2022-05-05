16 لاعباً يدشنون اليوم معسكر منتخب السلة بدبي استعداداً لـ «الخليجية»

المصدر: جوني جبور ■ دبي

كشف المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الدكتور منير بن الحبيب، عن توجيه الدعوة إلى 16 لاعباً للانضمام اليوم إلى معسكر «الأبيض» الداخلي في دبي، الممتد حتى 12 الجاري، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت من 15 وحتى 31 من الشهر ذاته.

وقال بن الحبيب لـ«الإمارات اليوم»: «معسكر دبي الداخلي جاء ليعوّض معسكر خورفكان الذي كان مقرراً له ان ينطلق يوم غدٍ، مع توجيه الدعوة إلى 16 لاعباً للانتظام في المعسكر من أندية شباب الأهلي، والشارقة، والنصر، والوصل، والبطائح، والوحدة».

وأوضح: «تضم قائمة (الأبيض) للمعسكر كلاً من الأشقاء محمد وأحمد وحامد عبداللطيف وقيس عمر وخليفة خليل من شباب الأهلي، وراشد ناصر وجاسم محمد وحميد هاشل وعمر العامري ومحمد توفيق من الشارقة، وحسن عبدالله من النصر، وراشد أيمن ومحمد محمود وعزيز خليفة من الوصل، وسعيد عاشور من البطائح، وحسين علي من الوحدة، بالإضافة إلى لاعب ارتكاز النصر السنغالي مامادو المقيم في دبي».

وأضاف: «تشهد قائمة المنتخب عودة كل من عمر الخالد وحميد هاشل وحسين علي، في ظل غيابات مؤثرة على صعيد مركز صانع الألعاب، جراء خضوع كل من طلال سالم وصالح سلطان لعمل جراحي، وسعيد مبارك للإصابة».

وتابع: «جاء معسكر دبي استكمالاً لمراحل إعداد المنتخب التي استهلت منذ مشاركته في بطولة المنتخبات العربية التي استضفتها دبي فبراير الماضي، واتبعت الشهر الماضي بتجمعات مصغرة عدة لرفع جهوزية اللاعبين».

وأكمل: «حظيت القائمة الحالية بتواجد لاعبين شبان سبق لهم اكتساب خبرات الاحتكاك القوية في مشاركتهم ببطولة المنتخبات العربية الأخيرة، من أبرزهم حامد عبداللطيف وعبدالله حسن، وعزيز خليفة، ما سمح بخفض معدل أعمار لاعبي (الأبيض) المشاركين في دورة الكويت».

وقال إن المشاركة في الدورة الخليجية محطة مهمة قبل تصفيات آسيا يونيو المقبل.

• 6 أندية ممثلة في قائمة المنتخب ضمن معسكر دبي المستمر حتى 12 الجاري.

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