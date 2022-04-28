«المسعود للسيارات - نيسان» راعياً لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

كشف نادي أبوظبي للرياضات البحرية عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «المسعود للسيارات- نيسان» لرعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، خلال الفترة من السابع إلى 20 مايو المقبل بجزيرة دلما التاريخية.

وقام بتوقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية والعضو المنتدب رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان أحمد ثاني الرميثي، وعضو مجلس إدارة مجموعة المسعود للسيارات - نيسان طارق المسعود، بمقر المسعود للسيارات في الخالدية بأبوظبي، بحضور نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس ماجد المهيري، وممثل مجلس أبوظبي الرياضي سعيد المهيري.

من جهته، تقدم أحمد ثاني الرميثي بالشكر والتقدير إلى إدارة المسعود للسيارات-نيسان، وحرصها الكبير على الوجود برعاية الحدث التراثي الأغلى، مؤكداً أن الرعاية أمر ليس غريباً على أبناء الوطن المخلصين، الذين يسعون دوماً للقيام بدورهم في رعاية المناسبات الوطنية، خصوصاً الأحداث الكبرى التي تتعلق بتراث الآباء والأجداد.

من جانبه، أعرب طارق المسعود عن فخره واعتزازه برعاية مهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، وقال: «نتوجه بالشكر والتقدير إلى اللجنة العليا المنظمة لمهرجان سباق دلما التاريخي الخامس، على إتاحة الفرصة لنا لرعاية هذا الحدث التاريخي».

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