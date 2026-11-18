يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق الشمالية والشرقية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً.

الرياح شمالية غربية - جنوبية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:11، والمد الثاني 19:15، والجزرالأول عند الساعة 13:59، والجزر الثاني عند الساعة 02:33. وبحر عمان خفيف الموج.



فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 31 22 75 30

دبي 30 23 75 30

الشارقة 30 20 75 30

عجمان 30 24 75 40

أم القيوين 30 19 75 35

رأس الخيمة 31 19 75 30

الفجيرة 29 25 80 45

العين 30 21 70 25

ليوا 33 18 80 25

الرويس 29 19 80 25

السلع 29 19 85 30

دلما 29 22 70 45

طنب الكبرى/ الصغرى 30 24 65 45

أبو موسى 30 24 65 45.