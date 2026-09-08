طقس الإمارات غداً.. صحو غائم جزئياً والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الرياح: جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف الموج.فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 13:05 والمد الثاني 23:38، الجزرالأول عند الساعة 17:36 والجزر الثاني عند الساعة 06:42.

بحر عمان: خفيف الموج ، فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:36 والمد الثاني 20:17. والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 43 32 55 20

دبي 41 32 60 25

الشارقة 43 31 55 20

عجمان 40 32 55 25

أم القيوين 43 27 50 20

رأس الخيمة 43 28 50 20

الفجيرة 33 29 90 55

العـين 42 31 35 15

ليوا 46 31 40 15

الرويس 43 29 60 25

السلع 47 29 75 20

دلـمـا 41 32 80 40

طنب الكبرى / الصغرى 39 33 85 55

أبو موسى 39 33 85 55