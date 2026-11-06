طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئيا، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:49 والمد الثاني 00:20 والجزر الأول عند الساعة 18:18 والجزر الثاني عند الساعة 05:38.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 07:41 والمد الثاني 21:15 والجزر الأول عند الساعة 14:29 والجزر الثاني عند الساعة 02:53.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 36 25 85 30

دبي 36 26 75 30

الشارقة 36 23 75 20

عجمان 33 26 70 25

أم القيوين 35 22 80 20

رأس الخيمة 35 22 80 25

الفجيرة 32 26 85 40

العين 34 24 65 15

ليوا 37 21 85 20

الرويس 37 24 80 15

السلع 35 24 85 20

دلما 33 28 85 40

طنب الكبرى/ الصغرى 33 28 80 40

أبو موسى 33 28 80 40.