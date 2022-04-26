بطولة النادي الاجتماعي السوداني في دبي تختتم غداً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تختتم يوم غدٍ الأربعاء البطولة الرمضانية الي نظمها النادي الاجتماعي السوداني في دبي طوال شهر رمضان الكريم، وتحظى بأهتمام كبير من أبناء الجالية السودانية في الإمارات، وتشهد العديد من المنافسات القوية التي لاقت إعجاب المتابعين، وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة برنامج اليوم الختامي.

المباراة الأولي (9 مساءً)

تحديد المركز الثالث.

فريق الرديف × فريق ليدزيونايتد

المباراة الثانية (10 مساءً)

النجوم الدوليين × فريق قدامي لاعبين النادي السوداني

المباراة الثالثة (11مساءً)

النهائي

فريق الأحلام × فريق تايقرز

الفقره الختامية (12 مساءً)

تكريم عدد من الشخصيات المؤثرة وعدد من الفنانين وتسليم الميداليات وكأس البطولة وبقية جوائز البطولة.

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