قبل النهائي المرتقب بين العين وشباب الأهلي.. أبرز أرقام كأس رابطة المحترفين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شهدت النسخة الحالية من كأس رابطة المحترفين، للموسم 2021-2022 مواجهات مثيرة، ولقاءات قمة من العيار الثقيل، حيث أقيمت خلال مشوارها ما يصل إلى 46 مباراة وستصل للمحطة 47 بلقاء النهائي المرتقب، الذي يجمع العين وشباب الأهلي، يوم 4 مايو المقبل، على ستاد محمد بن زايد.

وقالت رابطة المحترفين في تقرير لها اليوم الجمعة إن البطولة الحالية شهدت غزارة تهديفية بين الفرق التي تنافست بقوة، سواء لبلوغ النهائي أو الوصول لترتيب مميز فيما بينها، حيث سجلت الفرق ال14 خلال المباريات الـ46 ما يصل إلى 125 هدفًا، بمعدل تهديفي وصل إلى 2.72، بينما خرجت 27 مباراة خلال البطولة بشباك نظيفة، تألقت خلالها دفاعات الفرق وحراس المرمى.

أما على مستوى الأداء الفردي فقد برز أكثر من لاعب، خلال مشوار البطولة وحقق أرقاما لافتة، حيث تصدر ميشيل أراوخو مهاجم الوصل، قائمة الهدافين للبطولة ب6 أهداف

وفي صناعة الأهداف احتل روبرت زولج لاعب اتحاد كلباء، الصدارة بصناع 4 أهداف، بينما برز جواو بيدرو لاعب للوحدة كأكثر اللاعبين تسديدا على المرمى ب24 تسديدة خلال مشوار الفريق بالبطولة، التي قدمت أيضا حارس مرمى استطاع أن يكون الأكثر تصديا للتسديدات وهو راشد علي، حارس الوحدة، 23 تصديا.

أما أرقام الأندية بشكل عام خلال مشوارها بالبطولة للنسخة الحالية، فقد تصدر الوصل قائمة الأقوى هجوم برصيد 15 هدفا، منها 14 هدف من داخل منطقة الجزاء. وبرز نادي الشارقة كأكثر الأندية تسديدا بـ83 تسديدة، منها 37 على المرمى، كما جاء في المركز الأول للأكثر تمريرًا بـ4052 تمريرة، فيما حل الجزيرة في الصدارة في الأكثر استحواذًا بـ64%.

وبشكل عام قدمت مباريات البطولة منافسات قوية ومثيرة، ينتظر أن تتزين بالمستوى الفني الذي سيشاهده عشاق طرفي النهائي، العين وشباب الأهلي، في لقاء قمة من نوع خاص، ينتظر أن يأتي حافلا بالندية بين كلا الفريقين على أرض ستاد محمد بن زايد يوم 4 مايو المقبل.

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