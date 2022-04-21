دبي تستضيف بطولة برو المؤهلة إلى «مستر أولمبيا» لبناء الأجسام

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينظم نادي أوكسجين للمرة الأولى في المنطقة بطولة «دبي برو» لبناء الأجسام المؤهلة إلى بطولة مستر أولمبيا العالمية الشهيرة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وذلك خلال شهر أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي. وأعلن رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، عادل العلي، أنه سيتم تنظيم مؤتمر صحافي موسع في مقر المجلس للكشف عن تفاصيل الحدث خلال أكتوبر المقبل. وسيكون الحدث بمثابة تصفيات للمحترفين المشاركين لكي يتأهلوا للعب في نهائي بطولة مستر أولمبيا 2022 فيغاس بالولايات المتحدة، كما سينال الفائز من فئة الهواة لقب «بطل الأبطال»، ويحصل على بطاقة لاعب محترف.

وتتضمن البطولة ست فئات للمحترفين والهواة: الفيزيك - رجال هواة، كلاسيك فيزيك - رجال هواة، كمال الأجسام هواة، والفيزيك - رجال محترفين، وكلاسيك فيزيك - رجال محترفين، وكمال الأجسام محترفين.

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