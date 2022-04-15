انطلاق ختام النسخة الـ 10 لدوري الإمارات لقفز الحواجز اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات ختام النسخة الـ10 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز على ميادين نادي الشارقة للفروسية. ويشتمل حفل الختام على 15 منافسة تقام على مدى ثلاثة أيام تبدأ اليوم وتختتم مساء بعد غدٍ، ويتنافس فيها فرسان وفارسات منتسبين إلى أندية ومراكز الفروسية بالإمارات، ورصدت للفائزين في منافسات الختام 315 ألف درهم.

وتقام اليوم فعاليات فئة الأشبال من جولة واحدة حواجز 100 سم، وتليها منافسة المبتدئين بالمواصفات نفسها على حواجز 105 سم، وعلى الميدان الخارجي تقام المنافسة الأولى لفرسان المستوى الثاني على حواجز 120 سم، بينما تتواصل في الثامنة والنصف مساءً على الميدان الداخلي منافسة لونجين للسرعة على حواجز 130 سم، وتعقبها منافسة سرعة لفرسان المستوى الأول على حواجز 140 سم.

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