«مكتب البعثات الدراسية» يكمل المربع الذهبي لكأس منصور بن زايد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكمل فريق مكتب البعثات الدراسية عقد الفرق المتأهلة إلى نصف نهائي بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، بفوزه بثنائية نظيفة على وكالة أنباء الإمارات «وام» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، على ملعب فندق قصر الإمارات في أبوظبي، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثانية في البطولة، التي تقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وضرب مكتب البعثات الدراسية موعداً في نصف النهائي مع مكتب الأمين العام، على أن يواجه فريق مدارس الإمارات الوطنية نادي سيتي غولف، وتقام المباراتان يوم الإثنين المقبل.

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء، حسم مكتب البعثات الدراسية تأهله، عقب انتصاره الثمين على وكالة أنباء الإمارات «وام»، بثنائية يوسف الغرب ومحمد الجنيبي، ليحجز البطاقة الثانية في المجموعة، بعدما وصل إلى النقطة السادسة، بينما ودّع فريق وكالة أنباء الإمارات «وام» المسابقة بجانب الأرشيف والمكتبة الوطنية الذي خسر أيضاً، الأربعاء، أمام مدارس الإمارات الوطنية بهدفين دون رد، سجلهما كل من أحمد سمير وأحمد السيد، ليحقق فريق مدارس الإمارات الوطنية فوزه الثالث على التوالي.

وتأهل فريق مدارس الإمارات الوطنية إلى نصف النهائي، متصدراً مجموعته برصيد تسع نقاط، يليه مكتب البعثات الدراسية (6 نقاط)، مقابل نقطة لكل من وكالة أنباء الإمارات «وام» والأرشيف والمكتبة الوطنية.

وأدار المباريات طاقم تحكيم مكون من أحمد حسن الحمادي وعبدالله النقبي، وذلك في إطار التعاون المشترك مع اتحاد الإمارات لكرة القدم ورابطة المحترفين الإماراتية.

يذكر أن مكتب الأمين العام، بطل النسخة الأخيرة، نال بطاقة التأهل الأولى برصيد سبع نقاط، وتمكن نادي سيتي غولف من خطف الورقة الثانية، بعدما حل ثانياً (4 نقاط)، بينما ودع فريق دائرة القضاء وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية النسخة التاسعة للبطولة مع وكالة أنباء الإمارات «وام» وفريق الأرشيف والمكتبة الوطنية.

وتدخل البطولة مرحلتها قبل الأخيرة، الإثنين المقبل، حيث تلعب المواجهة الأولى في الساعة الـ10 مساء بين متصدر المجموعة الأولى مكتب الأمين العام، ووصيف الثانية مكتب البعثات الدراسية، وفي تمام الـ11 مساءً، يلاقي أول المجموعة الثانية فريق مدارس الإمارات الوطنية ثاني المجموعة الأولى نادي سيتي غولف.

وتقام النسخة التاسعة برعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، إضافة إلى شركة طيران رويال جت، الراعي الفضي.

• البطولة تدخل مرحلتها قبل الأخيرة الإثنين المقبل.

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