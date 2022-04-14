«الجزيرة الحمراء» يجدّد للمدرّب معتز.. ويتخذ جملة من القرارات في الألعاب الأخرى

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي الجزيرة الحمراء تجديد عقد المدرب معتز عبدالله، لقيادة الفريق الأول في الموسم المقبل، تثميناً لنتائج الفريق بدوري الدرجة الأولى، ولتوفير الاستقرار الفني للفريق. وقرر مجلس الإدارة أيضاً اعتماد المشاركة في الألعاب الأخرى للموسم 2022-2023، وتعزيز الاهتمام بمدرسة الكرة، والمشاركة بفريقي 12 و16 سنة، وبكل الفئات على صعيد فريق ألعاب القوى، بجانب المشاركة بكل فئات كرة السلة. وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة، برئاسة سيف حمد، وحضور الأعضاء. وقرر النادي أيضاً المشاركة بكل الفئات، في لعبة الدراجات، واعتماد عبدالناصر الشامسي داعماً ومسؤولاً عن هذه اللعبة، لما له من خبرة في مجال الدراجات، بجانب إجراء صيانة لجميع الملاعب، وتأهيلها لمواكبة المرحلة المقبلة، كما تمت دراسة عدد من العروض المقدمة بشأن تطوير البنية التحتية في المبنى الإداري، وإقامة عدد من الملاعب للتنس الأرضي، والسلة والطائرة ومدرسة الكرة، إضافة إلى تجميل الطرق الداخلية، ومداخل النادي ومخارجه، وتطوير الاستاد وتهيئته للمرحلة المقبلة، وإقامة مركز إعلامي وتجهيزه بكل ما يلزم. ووافق مجلس الإدارة خلال اجتماعه على تعيين عدد من الكوادر الإدارية، لدعم العناصر الموجودة في النادي في شتى المجالات، لمواكبة المرحلة المقبلة.

• قرّر المشاركة، بكل الفئات، في السلة والدراجات وألعاب القوى، وتطوير منشآت النادي.

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