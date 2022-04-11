الرياضة الإماراتية تحصد 4 ألقاب خليجية وآسيوية وعالمية في 17 يوما

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حصدت الرياضة الإماراتية خلال 17 يوما 4 ألقاب خليجية وآسيوية وعالمية، إذ شهدت الفترة الماضية حصول لاعبي ولاعبات الإمارات على المراكز الأولى في العاب الجوجيتسو، والدراجات وهوكي الجليد والرجبي، والبادل تنس و تنوعت الألقاب والبطولات ما بين الفردية والجماعية و كان أبرزها 4 ألقاب دولية للمنتخبات.

وتفصيلا شهدت الأسابيع الأخيرة تحقيق أبطال منتخب الإمارات للجوجيتسو صدارة البطولة الآسيوية السادسة والتي أقيمت في البحرين وأسدل عليها الستار يوم 31 مارس الماضي بعدما استطاعوا إحراز 16 ميدالية ملونة في البطولة.

وتنوعت الميداليات خلال البطولة التي أقيمت بمشاركة 400 لاعب ولاعبة من 24 دولة ما بين 8 ذهبيات وفضيتان و6 برونزيات، وكان لافتا أن منتخب الإمارات أصبح أول منتخب يحقق 8 ميداليات ذهبية في نسخة واحدة من إجمالي 14 ميدالية في كل الأوزان.

وفي البطولة نفسها توج لاعب منتخب الإمارات محمد علي السويدي بجائزة أفضل لاعب ليحصل على درع التفوق عن أدائه المميز ونتائجه اللافتة في وزن 69 كجم للرجال.

و آسيويا أيضا توج منتخب الإمارات للرجبي بلقب كأس آسيا لسباعيات الرجبي للرجال خلال منافسات البطولة التي أسدل عليها الستار أمس الأحد في مدنية بوكيت بتايلاند متفوقا على فرق قوية مشاركة في البطولة بينما نجح منتخب السيدات في الحصول على الميدالية الفضية والمركز الثاني، وذلك عقب وصوله إلى المباراة النهائية التي خسرها أمام تايلاند بنتيجة 5-22.

وعالميا حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد إنجازا تاريخيا في كأس "العالم المستوى الثالث أ" خلال البطولة التي أسدل عليها الستار يوم 7 أبريل الجاري، بعدما أحرز اللقب وحسم المركز الأول لصالحه عن جدارة واستحقاق، بعد الفوز على منتخب لوكسمبورج صاحب الأرض بنتيجة 8 - 1، في المباراة الأخيرة من البطولة، حيث استطاع منتخبنا أن يحقق العلامة الكاملة من النقاط دون أي خسارة.

وخليجيا حقق منتخب الإمارات للبادل تنس لقب بطولة كأس الخليج العربي للبادل تنس التي أقيمت في نسختها الأولى في دبي على ملاعب ند الشبا، وذلك عقب الفوز على منتخب قطر في المباراة النهائية 2/1 مساء أمس الأحد.

وبالنسبة للألقاب الفردية التي أحرزتها رياضة الإمارات خلال الفترة الماضية فقد توج لاعبو المنتخب الوطني للدراجات الهوائية لأصحاب الهمم بـ 5 ميداليات ملونة بواقع ذهبيتين وفضيتين وبرونزية في بطولة آسيا للدراجات الهوائية والتي أقيمت في دوشانبيه عاصمة طاجيكستان بمشاركة 450 متسابقا ومتسابقة من 25 دولة حيث أقيمت المنافسات يوم 25 مارس الماضي.

واستطاعت صفية الصايغ قائد منتخب الإمارات للدراجات من التتويج بالميدالية البرونزية ضمن البطولة ذاتها في إنجاز تاريخي للمرة الأولى لرياضة الدراجات بالنسبة للسيدات.

وفي رياضة الدراجات أيضا أحرز جواو ألميدا دراج فريق الإمارات فوزه الأول في صفوف الفريق، محققا المركز الأول في المرحلة الرابعة من جولة كاتالونيا، بعد أداء قوي في سباق السرعة الذي تجاوز منافسيه، كما فاز أيضا الإيطالي دييغو أوليسي من فريق الإمارات للدراجات الهوائية أيضا بالمركز الأول في النسخة الرابعة والأربعين من سباق الجائزة الكبرى "إندستريا" الذي أقيم في لاركانو بإيطاليا على مسار 192كم.

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