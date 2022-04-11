السويدي: كأس منصور بن زايد لكرة القدم ملتقى رياضي شبابي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تتواصل منافسات النسخة التاسعة لبطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم، إذ تقام اليوم، مواجهتان تجمع الأولى فريق الأرشيف والمكتبة الوطنية مع مكتب البعثات الدراسية، بينما يلتقي فريق وكالة أنباء الإمارات (وام) مدارس الإمارات الوطنية، وذلك في الجولة الثانية للمجموعة الثانية.

وتقام البطولة برعاية سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وبرعاية تسويقية من مجموعة «اتصالات»، الراعي الذهبي، وفندق قصر الإمارات، الراعي الفضي ومستضيف البطولة، وشركة «طيران رويال جت»، الراعي الفضي.

ويتصدر فريق مدارس الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، ويتواجد ثانياً كل من الأرشيف والمكتبة الوطنية ووكالة أنباء الإمارات (وام) بنقطة لكل منهما، ورابعاً مكتب البعثات الدراسية.

من جانبه، أشاد عضو اللجنة المنظمة للبطولة خالد السويدي، بما قدمته الفرق المشاركة في البطولة، وقال في تصريحات صحافية: «سعداء بالمستويات التي شاهدناها حتى الآن، ونأمل في رؤية الأفضل مع دخول المنافسة الجولات الحاسمة، كما نحرص على أن تكون البطولة فرصة لتعزيز التواصل الرياضي لجميع المشاركين، وملتقى رياضي شبابي نطمح عبره إلى تحفيز الجميع على ممارسة الرياضة، لاسيما أن البطولة ترفع شعار المنافسة الودية، وتعميق مفهوم الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، وترسيخ الأخوة والمحبة بين المشاركين وسط أجواء رمضانية رائعة». ويشارك في البطولة ثمانية فرق قسمت على مجموعتين، حيث يتصدر المجموعة الأولى مكتب الأمين العام ونادي سيتي غولف «أربع نقاط لكل منهما»، وخلفهما هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة صاحب النقطتين، بينما فقد فريق دائرة القضاء فرصة التأهل إلى دور الأربعة بوجوده أخيراً من دون أي نقطة.

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