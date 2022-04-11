13 ميدالية تضع أميركا في صدارة مونديال دبي للمبارزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رفعت أميركا حصادها من الميداليات إلى 13 ميدالية، منها ست ذهبيات، وفضيتان وخمس برونزيات، لتحافظ على صدارتها لبطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين، والمقامة في مجمع حمدان الرياضي، وذلك بعد نهاية منافسات اليوم الثامن من البطولة التي يشارك فيها 1660 لاعباً ولاعبة، يمثلون 102 دولة. وفاز الأميركي صامويل إمريك، والتركية ألينا إرتورك، بميداليتين ذهبيتين في سيف المبارزة للناشئين تحت 17 سنة. وتوج الفائزين والفائزات كل من المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحادات الإمارات والعرب وآسيا للمبارزة، وماكدونالد، رئيس الاتحاد الأميركي.

وفي المباراة النهائية لفئة الناشئين، تغلب إمريك 15-9، على الإسرائيلي ساريد عالون، والذي نال الفضية، وحصل على البرونزيتين كل من الإيطالي فابيو ماسترومارينو والأوكراني ماكسيم بيرتشوك.

في المباراة الأخيرة من فئة الناشئات، فازت ألينا إرتورك 15-11، على الأوكرانية آنا ماكسيمنكو، والتي حصلت على الفضية، وذهبت البرونزيتان إلى كل من اليابانية ميزوكي هوما وهايلين تشين من هونغ كونغ. وقالت ألينا إرتورك: «أنا سعيدة جداً لكوني بطلة للعالم، وكنت أنتظر هذه البطولة لفترة طويلة، وعملت بجد وفزت، وحققت هدفي، بعدما أقمت معسكراً ناجحاً خلال الصيف الماضي». ومن ناحية أخرى، قام وفد من مجلس أبوظبي الرياضي، بزيارة مجمع حمدان الرياضي، لحضور جانب من فعاليات بطولة العالم للمبارزة، وقام الوفد بجولة في أرجاء المنشأة الرياضية، وأشاد بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها المجمع، وبالنجاح التنظيمي الكبير لمونديال المبارزة.

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