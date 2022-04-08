لجنة المنتخبات تُناقش برامج إعداد الأبيض الإماراتي لمواجهة أستراليا

المصدر: دبي - الامارات اليوم

ناقشت لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم برامج إعداد منتخباتنا الوطنية استعداداً للبطولات الإقليمية والقارية والدولية المقبلة منها المنتخب الوطني الأول الذي يستعد لمواجهة نظيره الاسترالي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 7 يونيو المقبل في مباراة الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، والمنتخب الوطني الأولمبي, الذي يستعد هو الآخر للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً المقررة في أوزبكستان في ذات الشهر.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس في مقر الاتحاد برئاسة حميد أحمد الطاير عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة ، وبحضور سويدان سعيد النابودة نائب رئيس اللجنة، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي وعبدالله سالم بن طوق عضوي اللجنة ، وراشد عامر البدواوي مدير إدارة المنتخبات وحسان فهد رئيس قسم دعم المنتخبات, إلى جانب مدرب منتخبنا الوطني الأول رودولفو أروابارينا ، والإسباني دينس سيلفا مدرب المنتخب الوطني الأولمبي.

واطلعت اللجنة على التصور الخاص ببرنامج إعداد الأبيض لمواجهة المنتخب الأسترالي ضمن الملحق الآسيوي ومتطلبات الجهاز الفني للفترة المقبلة ، وكذلك اطلعت على برنامج إعداد المنتخب الأولمبي للنهائيات الآسيوية من خلال التقرير الذي تم مناقشته مع الإسباني دينس سيلفا, والذي تناول أبرز النقاط التي برزت خلال مشاركة المنتخب في البطولة الدولية الودية التي أقيمت بدبي مؤخراً.

واعتمدت اللجنة مشاركة منتخبنا للناشئين في بطولة إيطاليا الدولية الودية بشهر مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا للناشئين في الأردن للفترة من 20 الى 30 يونيو، وذلك ضمن إعداد المنتخب لتصفيات آسيا تحت 17 سنة التي تقام شهر أكتوبر.

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