المصدر: الإمارات اليوم

تغريدة

قام نادي الشارقة بمسح تغريدة نشرها عن اعتذار رابطة المحترفين عن تعديل موعد مباراته ضمن الجولة 22 من دوري دنوك للمحترفين.

إصابة

تلقى الجهاز الفني للوحدة ضربة قوية، بإصابة مدافعه التونسي علاء الدين زهرة بتمزق في غضروف الركبة، تحتاج إلى ثلاثة أشهر للعلاج والاستشفاء، ليغيب اللاعب عن الظهور في المباريات المتبقية لأصحاب السعادة في الدوري ونهائي كأس رئيس الدولة.

تراجع

تراجع لاعب أجنبي عن اتفاقه مع ناديه بشأن البقاء معه في الموسم المقبل، وشرع في التفاوض مع أكثر من نادٍ في أوروبا للعب بين صفوفه، أحدها في الموسم المقبل، مفضلاً الاحتراف أوروبياً، رغم اتفاق وكيله مع هذا النادي على كل التفاصيل الخاصة بتمديد العقد.

ضحك

لفت رئيس نادي لعبة فردية أنظار الحضور إليه خلال مؤتمر صحافي، عقده هذا الأسبوع، للإعلان عن بطولة دولية، إذ فوجئ عقب انتهاء كلمته بصمت شديد داخل القاعة التي انعقد فيها المؤتمر الصحافي، ما دفعه لدعوة الحاضرين للتصفيق له، لينفجر الحضور ضحكاً من تلقائية الموقف.

عقد

طلب لاعب أجنبي في أحد أندية دوري المحترفين إضافة بند في عقده مع فريقه في الموسم المقبل، ينص على زيادة راتبه في حال تجاوز عدد أهدافه مع الفريق 20 هدفاً في مختلف البطولات، بعدما تمسكت إدارة النادي بعدم منحه زيادة خلال الموسم الحالي.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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