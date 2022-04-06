مصر تتقلّد البرونز في مونديال دبي للمبارزة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تقلّد المنتخب المصري بالميدالية البرونزية في منافسات سلاح السيف السابر للفرق، ضمن بطولة العالم للمبارزة للشباب والناشئين (دبي 2022)، المقامة برعاية سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، المقامة في مجمع حمدان الرياضي، وذلك بعد فوزه على المنتخب الإسباني، فيما ذهبت الميدالية الذهبية للمنتخب الإيطالي بتغلبه على الروماني. وجاءت مباراة مصر وإسبانيا قوية ومثيرة في كل اللحظات، حيث كان المنتخب المصري متقدماً إلى حد كبير واستطاع المنتخب الإسباني التعادل إلا أن خبرة الأبطال المصريين إياد معروف وزياد نوفل ومعهم بطل العالم أدهم معتز مكنتهم من الفوز والحصول على الميدالية البرونزية وسط فرحة كبيرة من جميع اللاعبين والمسؤولين والفرق العربية المشاركة بالبطولة.

وفي نهائيات منافسات سلاح السابر للفتيات لفرق الناشئات، حققت لاعبات فرنسا المركز الأول بعد تغلبهن على لاعبات منتخب إيطاليا في الدور قبل النهائي بنتيجة 45-39، لتلاقي لاعبات منتخب المجر الذي حقق الفوز في الدور قبل النهائي على منتخب المكسيك بنتيجة 45-35، وجاءت المباراة النهائية بين كل من فرنسا والمجر قوية ومثيرة إلى اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، حيث استطاع لاعبات منتخب فرنسا التعادل والفور في ما بعد بنتيجة 45-43 وتحقيق ذهبية العالم لتضاف إلى سجل الإنجازات الفرنسية في رياضة المبارزة.

وتوّج الفائزين في البطولة كل من: المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي رئيس الاتحاد الآسيوي للمبارزة - رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعبدالمنعم إلهامي الحسيني، رئيس الاتحاد المصري للسلاح نائب رئيس الاتحاد الدولي للمبارزة، وأعضاء الاتحاد الدولي للمبارزة.

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