«رياضة قبل الإفطار» بـ 21 موقعاً في الشارقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

ينظّم مجلس الشارقة الرياضي «رياضة قبل الإفطار» خلال شهر رمضان الكريم، وهي فعالية مجتمعية تقام للعام السابع على التوالي، بإشراف إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، بالمشاركة مع الأندية لمختلف الجنسيات والأعمار، لدعم ثقافة الرياضة كأسلوب حياة، وكوسيلة لرفع معدلات الصحة واللياقة البدنية.

وقال مجلس الشارقة الرياضي في بيان إنه حدد الـ 21 موقعاً على النحو التالي: مسرح المجاز ومحمية واسط وكورنيش الشارقة والقرائن والحزام الأخضر والرحمانية (من 7 إلى 28 إبريل)، وكورنيش مدينة كلباء (11و12 و13و18 و19 و20 و21 أبريل)، وخورفكان بنادي خورفكان (من 5 إلى 27 إبريل) وعلى الكورنيش (4 و6 و17 و21 إبريل) و النحوة (10 أبريل) وملاعب شروق (12 و28 أبريل) والمسرح الروماني (19 إبريل) ومسار برج الرابي (24 ابريل) وشيص (26 ابريل) وفي مدينة دبا الحصن بجوار سارية العلم على الكونيش أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، وفي حديقة مليحة والمدام وصالة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة طوال أيام الشهر، فيما خصصت حديقة البطائح العامة ثلاثة أيام إسبوعياً، وفي ممشى نادي الحمرية من السبت إلى الخميس كل أسبوع.

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