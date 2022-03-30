طريق الإمارات إلى مونديال 2022 يصطدم بأستراليا وبيرو

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

نجح منتخب الإمارات في خطف بطاقة الملحق الآسيوي لتصفيات مونديال 2022 حيث سيلاقي منتخب أستراليا، وذلك بعد الفوز على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل، ضمن الجولة العاشرة الأخيرة من الدور الثالث، حيث كان الفوز يكفي الإمارات بصرف النظر عن نتيجة مطاردها في المركز الثالث العراق الذي تعادل مع سوريا في الوقت نفسه ضمن منافسات المجموعة الأولى.



وطبقا لنظام البطولة فإن المنتخب الوطني سيلاقي أستراليا في الدوحة يوم 7 يونيو، والفائز من المباراة سيلاقي خامس تصفيات أميركا الجنوبية وهو منتخب بيرو، وذلك على بطاقة واحدة مؤهلة إلى المونديال القطري.



وكانت إيران وكوريا الجنوبية ضمنت التأهل سابقاً عن هذه المجموعة، بينما نجحت اليابان والسعودية في الصعود من المجموعة الثانية، والتي حلّت فيها أستراليا ثالثة.



وأنهت إيران التصفيات في الصدارة برصيد 25 نقطة بعد فوزها الثلاثاء على ضيفها اللبناني، وجاء منتخب كوريا الجنوبية في المركز الثاني برصيد (23)، وبفارق كبير عن الإمارات (12) والعراق (9) وكل من سوريا ولبنان ولكلاً منهما 6 نقاط.



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